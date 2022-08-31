Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.
За даними слідства, троє жителів Київської області створили мережу анонімних інтернет-платформ, де приймали замовлення на купівлю, продаж чи обмін електронних грошей з небанківських заборонених платіжних систем РФ.
За оперативними даними, схему використовувала ворожа агентура, яка отримувала гроші від своїх російських кураторів на проведення підривної діяльності проти України.
У відомстві зазначили, що під час обшуків було вилучено комп’ютери, більше тисячі SIM-карт російських операторів на які реєструвались електронні рахунки платіжних систем, чорнову документацію, а також понад 1,2 млн грн готівкою.
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