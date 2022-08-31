У Хмельницькій області правоохоронці викрили схему прихованого переправлення грошей з Росії через електронні платіжні системи та мережу ботоферм.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

За даними слідства, троє жителів Київської області створили мережу анонімних інтернет-платформ, де приймали замовлення на купівлю, продаж чи обмін електронних грошей з небанківських заборонених платіжних систем РФ.

За оперативними даними, схему використовувала ворожа агентура, яка отримувала гроші від своїх російських кураторів на проведення підривної діяльності проти України.

У відомстві зазначили, що під час обшуків було вилучено комп’ютери, більше тисячі SIM-карт російських операторів на які реєструвались електронні рахунки платіжних систем, чорнову документацію, а також понад 1,2 млн грн готівкою.