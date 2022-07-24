На Хмельниччині ЗСУ знищили усі чотири крилаті ракети типу «Калібр»

Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Вранці 24 липня росіяни обстріляли Хмельницьку область. Раніше повідомлялось про збиття трьох ракет зенітними ракетними підрозділами повітряного командування “Захід”. За уточненою інформацією, четверту ракету теж знищено протиповітряною обороною повітряного командування “Південь”.
У пресслужбі також зазначили, що протягом доби ударна авіація Повітряних Сил завдала до десяти групових авіаударів по ворожих військах на півдні та сході країни.
Уражено три взводні опорні пункти, скупчення бойової броньованої техніки та живу силу російських окупантів.
Довідка. “Калібр” — сімейство крилатих ракет, розроблених в ОКБ-8 (НПО “Новатор”) неіснуючого СРСР. Протикорабельна крилата ракета цього сімейства має кодове позначення НАТО SS-N-27 “Sizzler”, для ураження наземних цілей — SS-N-30. Експортні варіанти комплексу мають назву Club. Крилаті ракети сімейства Калібр можуть бути запущені з низки різних пускових платформ.
За повідомленнями від 2012 року, дальність стрільби ракетами “Калібр” по морських цілях дорівнює 375 кілометрів, по наземних — 2600 кілометрів. За іншими повідомленнями, дальність ракети 3М-14 не менша 2000 км до 2600 км.
- Нагадаємо, триває сто п’ятдесят перша доба протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Значними втратами та відступом завершились для ворога недолугі спроби покращити тактичне положення в напрямках Володимирівка – Бахмутське та Доломітне – Новолуганське. Ворог втрачає особовий склад, але вперто продовжує спроби встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС. Бойові дії тривають. Також тривають жорсткі бої у напрямку Роти – Семигір’я.
- Російська армія продовжує зазнавати втрат. Протягом доби Збройні сили України ліквідували 280 окупантів. Загалом кількість убитих загарбників наближається до 40 000.
- Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Збройні сили Україні поступово звільняють Херсонську область від російської окупації.