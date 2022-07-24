На Хмельниччині ЗСУ знищили усі чотири крилаті ракети типу «Калібр»

24 липня протиповітряною обороною Повітряних Сил Збройних Сил України знищено усі чотири крилаті ракети типу "Калібр", котрі росіяни випустили у напрямку Хмельницької області з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Вранці 24 липня росіяни обстріляли Хмельницьку область. Раніше повідомлялось про збиття трьох ракет зенітними ракетними підрозділами повітряного командування “Захід”. За уточненою інформацією, четверту ракету теж знищено протиповітряною обороною повітряного командування “Південь”.

У пресслужбі також зазначили, що протягом доби ударна авіація Повітряних Сил завдала до десяти групових авіаударів по ворожих військах на півдні та сході країни.

Уражено три взводні опорні пункти, скупчення бойової броньованої техніки та живу силу російських окупантів.

Довідка. “Калібр” — сімейство крилатих ракет, розроблених в ОКБ-8 (НПО “Новатор”) неіснуючого СРСР. Протикорабельна крилата ракета цього сімейства має кодове позначення НАТО SS-N-27 “Sizzler”, для ураження наземних цілей — SS-N-30. Експортні варіанти комплексу мають назву Club. Крилаті ракети сімейства Калібр можуть бути запущені з низки різних пускових платформ.

За повідомленнями від 2012 року, дальність стрільби ракетами “Калібр” по морських цілях дорівнює 375 кілометрів, по наземних — 2600 кілометрів. За іншими повідомленнями, дальність ракети 3М-14 не менша 2000 км до 2600 км.