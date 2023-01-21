На Хмельницькій атомній електростанції планують побудувати та запустити нові енергоблоки за американською технологією АР1000 до 2030-2032 років.

Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України з посиланням на заяву міністра енергетики Германа Галущенка.

За його словами, Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження “Про організаційні заходи щодо будівництва енергоблоків Хмельницької АЕС”. Міністр енергетики зазначив, що будівництво реакторів AP1000 американської компанії Westinghouse в Україні є потужною крапкою у завершенні співробітництва із Росією у сфері атомної енергетики.

“Сьогодні Кабінет міністрів ухвалив рішення про те, що ми починаємо розробку технічної документації щодо нового типу реакторів, які в Україні ніколи не будувалися. Тобто ми закінчили еру створення атомної генерації за радянською технологією”, – наголосив Герман Галущенко.

А також додав, що орієнтовний термін завершення будівництва та запуску двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС становить 2030 – 2032 роки, хоча на строки може вплинути перебіг воєнних дій. Вартість одного енергоблока становить близько 5 млрд доларів США.

Нагадаємо, що 11 липня 2022 року державне підприємство “НАЕК “Енергоатом” та Westinghouse Electric Company підписали контракт щодо поглиблення співробітництва у питанні будівництва на Хмельницькій АЕС нових енергоблоків за технологією AP1000.

Згідно з угодою, Westinghouse надасть технічну інформацію про технологію AP1000 для оновлення техніко-економічного обґрунтування “Енергоатому”, необхідного для будівництва нових блоків. Це сприятиме співпраці між компаніями та дозволить розпочати процес ліцензування реакторних установок AP1000 для подальшого розвитку українських ініціатив стосовно чистої енергії.

Довідково. Реактор AP1000 компанії Westinghouse – це реактор ІІІ+ покоління, який має суттєві переваги у порівнянні з радянським ВВЕР-1000 (сьогодні в Україні експлуатуються 13 таких енергоблоків), особливо за рівнем безпеки, технічними та економічними показниками.