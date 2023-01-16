Співробітники Служби безпеки України прийшли на Хмельницьку атомну станцію. Вони проводять безпекові заходи.

Про це повідомила пресслужба Хмельницької АЕС у Facebook.

“Управління СБ України у Хмельницькій області проводить безпекові заходи в м. Нетішин та на об’єктах ВП ХАЕС”, – йдеться у повідомленні.

Мешканцям нагадали про заборону фото- та відеофіксації. Зокрема щодо неприпустимості поширення у соціальних мережах чи загальнодоступних чатах переміщення української військової техніки, дій військовослужбовців і правоохоронців, яких залучено до проведення заходів.

Згідно з законодавством, передбачено сувору відповідальність за несанкціоноване поширення інформації щодо переміщення або дислокацію військових формувань в період воєнного стану. Заборонено поширювати інформацію про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів; переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань тощо (ст. 114-2 КК України).

“Не слід забувати, що війна ще триває, тому необдумано оприлюднений фотознімок може завдати значної шкоди обороноздатності країни”, – наголосили в пресслужбі.