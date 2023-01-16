Про це повідомила пресслужба Хмельницької АЕС у Facebook.
“Управління СБ України у Хмельницькій області проводить безпекові заходи в м. Нетішин та на об’єктах ВП ХАЕС”, – йдеться у повідомленні.
Мешканцям нагадали про заборону фото- та відеофіксації. Зокрема щодо неприпустимості поширення у соціальних мережах чи загальнодоступних чатах переміщення української військової техніки, дій військовослужбовців і правоохоронців, яких залучено до проведення заходів.
Згідно з законодавством, передбачено сувору відповідальність за несанкціоноване поширення інформації щодо переміщення або дислокацію військових формувань в період воєнного стану. Заборонено поширювати інформацію про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів; переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань тощо (ст. 114-2 КК України).
“Не слід забувати, що війна ще триває, тому необдумано оприлюднений фотознімок може завдати значної шкоди обороноздатності країни”, – наголосили в пресслужбі.
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