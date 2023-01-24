Про це повідомила пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання.

Минулого тижня аналогічні місії розпочали на діючих Південноукраїнській та Рівненській АЕС. Також співробітники прибули на Чорнобильську АЕС, яка нині перебуває на етапі зняття з експлуатації.

На станції відбулася церемонія підняття прапора МАГАТЕ над промисловим майданчиком ХАЕС. Після цього стартувала робоча нарада за участю представників МАГАТЕ, в.о. голови Держатомрегулювання Олега Корікова та генерального директора ВП “ХАЕС” Андрія Козюри.

Під час наради учасники висловили спільну позицію. Вони заявили, що головними завданнями місії є збереження ядерної та радіаційної безпеки на українських ядерних об‘єктах в умовах війни, яку розпочала Росія.

Зазначимо, що раніше представникам МАГАТЕ вирішили дозволити постійні місії для запобігання ядерній аварії на атомних електростанціях. Фахівці МАГАТЕ перебувають на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС з вересня 2022 року.