У центрі столиці на Хрещатику відбувається парад знищеної військової техніки РФ. Центральна вулиця Києва перекрита, оскільки там розмістили спалені танки, бронемашини та вантажівки окупантів.

#Букви зібрали світлини з заходу.

Після повномасштабного вторгнення 24 лютого росіяни хотіли провести воєнний парад у центрі Києва. Минуло пів року з дня вторгнення – і на Хрещатику дійсно російська техніка, проте знищена Збройними силами України.























На Хрещатику триває парад знищеної техніки росіян // 14 фото

З нагоди 31-ї річниці незалежності України Уряд затвердив план святкування. На киян та гостей міста очікує виставка знищеної російської техніки, яку почали звозити на центральну вулицю уже 20 серпня.



На Хрещатику триває парад знищеної техніки росіян // 14 фото

Виставку зібрали до Дня Незалежності, водночас масових заходів у столиці не відбуватиметься. Київська міської військова адміністрація заборонила масові зібрання через загрозу ракетних обстрілів, провокацій та іншої небезпеки під час війни.