#Букви зібрали світлини з заходу.

Після повномасштабного вторгнення 24 лютого росіяни хотіли провести воєнний парад у центрі Києва. Минуло пів року з дня вторгнення – і на Хрещатику дійсно російська техніка, проте знищена Збройними силами України.

  • На Хрещатику триває парад знищеної техніки росіян

  • На Хрещатику триває парад знищеної техніки росіян

  • На Хрещатику триває парад знищеної техніки росіян

  • На Хрещатику триває парад знищеної техніки росіян

  • На Хрещатику триває парад знищеної техніки росіян

  • На Хрещатику триває парад знищеної техніки росіян

  • На Хрещатику триває парад знищеної техніки росіян

  • На Хрещатику триває парад знищеної техніки росіян

  • На Хрещатику триває парад знищеної техніки росіян

  • На Хрещатику триває парад знищеної техніки росіян

  • На Хрещатику триває парад знищеної техніки росіян

  • На Хрещатику триває парад знищеної техніки росіян

На Хрещатику триває парад знищеної техніки росіян // 14 фото

З нагоди 31-ї річниці незалежності України Уряд затвердив план святкування. На киян та гостей міста очікує виставка знищеної російської техніки, яку почали звозити на центральну вулицю уже 20 серпня.

  • На Хрещатику триває парад знищеної техніки росіян

  • На Хрещатику триває парад знищеної техніки росіян

На Хрещатику триває парад знищеної техніки росіян // 14 фото

Виставку зібрали до Дня Незалежності, водночас масових заходів у столиці не відбуватиметься. Київська міської військова адміністрація заборонила масові зібрання через загрозу ракетних обстрілів, провокацій та іншої небезпеки під час війни.