В одному з психоневрологічних інтернатів Київської області керівництво збувало вакцини проти COVID-19 стороннім особам.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

Препарати були виділені державою для пацієнтів в рамках програми вакцинації незахищених верств населення.

Слідство встановило, що схему продажу налагодили керівник інтернату та посадовець обласної територіальної громади.

За інформацією правоохоронців, службові особи продавали препарати COVAX особам, які не підпадали під перелік пріоритетних верств І та II етапів вакцинації.

Під час шести санкціонованих обшуків співробітники поліції зафіксували 14 випадків отримання неправомірної вигоди службовими особами за розповсюдження вакцин.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження ч. 3 та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

Посадовцям загрожує обмеження волі від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.