У місті Бровари Київської області п’яний поліцейський на пішохідному переході збив двох жінок у неділю, 4 жовтня. Одна з них померла, іншу — госпіталізували.

Про це інформує Національна поліція України.

Повідомляється, що ДТП сталася близько 17:50. Водій автомобіля Фольксваген, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, збив двох жінок на пішохідному переході. Потім проїхав ще пів сотні метрів та зіткнувся з деревом.

Унаслідок аварії одна з жінок померла від отриманих травм, іншу — доправили до лікарні.

За словами глави Нацполіції України Ігоря Клименка, за кермом був дільничий офіцер Деснянського управління поліції. Його звільнять із посади.

“За кермом автомобіля перебував дільничний офіцер Деснянського управління поліції. Поліцейського, який скоїв смертельну автопригоду, звільнено з органів внутрішніх справ. Його безпосереднього керівника після проведення службового розслідування буде знято з посади. Також ми всіляко сприятимемо представникам ДБР у розслідуванні причин і обставин аварії. Винуватець має понести справедливе покарання”, — сказав Клименко.

Зазначається, що на місце ДТП прибуло керівництво столичного управління поліції та поліції Київщини. Також там працюють працівники Державного бюро розслідувань.