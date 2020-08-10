У місті Яготин Київської області знайшли мертвою 12-річну дівчинку. Поліція підозрює в убивстві її 15-річного друга.

Про це повідомляє поліція області.

Дитина зникла в ніч на 10 серпня, місцеве відділення поліції підняли по тривозі.

“Працівники поліції встановили неповнолітнього місцевого жителя, який зізнався, де залишив бездиханне тіло зниклої дівчинки. Ним виявився 15-річний місцевий житель, товариш потерпілої”, — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці знайшли тіло дівчинки з синцями на шиї біля водойми.

Фото: Нацполіція

Поліція затримала товариша убитої та порушила справу за п.2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавленням волі.