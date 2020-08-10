Про це повідомляє поліція області.
Дитина зникла в ніч на 10 серпня, місцеве відділення поліції підняли по тривозі.
“Працівники поліції встановили неповнолітнього місцевого жителя, який зізнався, де залишив бездиханне тіло зниклої дівчинки. Ним виявився 15-річний місцевий житель, товариш потерпілої”, — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці знайшли тіло дівчинки з синцями на шиї біля водойми.
Фото: Нацполіція
Поліція затримала товариша убитої та порушила справу за п.2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавленням волі.
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