Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

Жінка називала себе співробітницею енергетичної компанії.

“Жінка розповідала, що найближчим часом буде подана напруга 40 тис. вольт, а тому необхідно всі прикраси або інші металеві предмети зняти та покласти в темний пакет, інакше вони почорніють. Потім жінка забирала пакет із речами та зникала в невідомому напрямку”, – повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Повідомлення про шахрайські дії почали надходити в поліцію в середині травня. Правоохоронці встановили особу зловмисниці.

“Шахрайкою виявилась 43-річна уродженка Луганської області, яка не має постійного місця проживання, раніше неодноразово судима. Під час особистого огляду поліцейські вилучили у зловмисниці мобільні телефони та золоті прикраси в якості речових доказів”, – ідеться в повідомленні.

Фото: Нацполіція

Жінку затримали на місці злочину, вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Її повідомили про підозру в шахрайстві (ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу), слідство має намір клопотати про обрання запобіжного заходу.

“Правоохоронці встановили, що жінка здійснювала свою злочинну діяльність на території всієї столичної області. Наразі поліцейські перевіряють причетність шахрайки до вчинення аналогічних злочинів на території всієї держави”, – ідеться в повідомленні.