Повітроплавний сезон в Україні відкриють два фестивалі аеростатів: в Києві на ВДНГ у форматі вистави та під Києвом у форматі вільних польотів.

Найближчого вихідного дня після завершення локдауну у Києві на ВДНГ відбудеться фестиваль “Монгольф’єрія” під час якого учасники зможуть побачити близько двох десятків аеростатів, зробити унікальні фото та здійснити політ на висоту десятиповерхівки. Вище не можна через діючі обмеження в рамках міста.

Здійснити вільні польоти та побачити як піднімаються до неба понад 20 теплових аеростатів можна буде 14-16 травня 2021 року в Макарівському районі під Києвом. Саме там відбудеться найбільший у Східній Європі весняний фестиваль повітряних куль “Монгольф’єрія. Мамо, я вдома”. Протягом трьох днів учасники події зможуть поринути у справжню повітроплавну казку.

Фестиваль відбудеться на відкритому повітрі з дотриманням всіх необхідних санітарно-епідеміологічних норм.

Традиційно щорічний сімейний фестиваль “Монгольф’єрія. Мамо, я вдома” приурочено до Дня матері. Старти повітряних куль заплановані 14 травня ввечері — о 18:00, а також 15 та 16 травня вранці на світанку — о 5:00 і ввечері — о 18:00. Днем, в теплу пору року, повітряні кулі не можуть літати. Це пов’язано з перегрівом повітря біля землі, що перешкоджає комфортному зльоту аеростатів. Тому польоти влітку в усьому світі проходять на світанку і перед заходом сонця.

Повітроплавання чутливо до погодних умов. Старти аеростатів можливі при відсутності сильного вітру, опадів і грози. Організатори просять стежити за можливими змінами в програмі на сайті фестивалю https://balloonfest.com.ua/2021

Всі охочі відвідати фестиваль як глядач або як учасник польотів, повинні виключно попередньо придбати сертифікат. Вартість відвідування для родини складає 190 грн., а політ на фестивалі обійдеться від 3190 грн за людину. Кількість місць для польоту обмежено.

Місія фестивалю “Монгольф’єрія” – сприяти формуванню образу Києва, як повітроплавної столиці Європи. Після проведення фестивалю кожен учасник польотів отримає іменний диплом про його внесок у популяризацію повітроплавання в Україні.

Організатором сімейного фестивалю повітряних куль “Монгольф’єрія. Мамо, я вдома” є повітроплавне товариство “Монгольф’єр” та громадська спілка “Українське повітроплавне товариство”, які щорічно організовують фестивалі повітряних куль в Києві та області, Умані, Черкасах і Луцьку.