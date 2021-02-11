Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Лідером терористичного осередку в Україні є бойовик, якого розшукують в одній з країн Східної Європи за участь у бойових діях у Сирії.
У 2019 році він за підробленими документами прибув до України і підібрав групу “однодумців”-іноземців.
“Оперативники спецслужби встановили, що учасники осередку підробляли паспорти громадян України та РФ і здійснювали легалізацію на території нашої країни вихідців з країн Близького Сходу та Центральної Азії. За версією слідства, частина з них є бойовиками ІДІЛ”, – йдеться у повідомленні СБУ.
Члени “українського” осередку мали “відсидітись” в Україні після скоєних злочинів.
Правоохоронці провели обшуки за адресами тимчасового проживання та переховування бойовиків, де було вилучено:
- вибухонебезпечну речовину із вмістом тротилу;
- гранату Ф-1;
- 8 гранатометних пострілів;
- іноземну валюту;
- банківські картки;
- чернетки із записами фінансових переказів до Сирії.
Також виявлено символіку ІДІЛ, релігійно-екстремістську літературу автора, причетного до вербування бойовиків. До матеріалів кримінального провадження долучено задокументоване листування учасників осередку із бойовиками ІДІЛ за кордоном. У ній зловмисники обговорювали повернення у Сирію для участі у бойових діях.
Розслідування проводилося у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.
- Раніше повідомлялося, що у Донецькій області викрили міжрегіональну групу з виготовлення та продажу фальшивих паспортів Євросоюзу. Їх продавали людям, які воліли працювати за кордоном.