Про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації Валентин Осипов.

Так, знаки вже встановили на вулицях Богомольця, Шовковичній та Великій Васильківській.

“Столичні вулиці та дороги мають різне покриття, що за певних умов провокує аварійні ситуації. Та й у всій Україні фактично немає жодної дороги, на якій би не змінювався тип покриття. Різка зміна дорожнього покриття, особливо за погіршення погодних умов, може спричинити ДТП. Київська міська влада розробила та ініціювала включення знаку 1.40 до Правил дорожнього руху. Побачивши такий знак, водій має знизити швидкість”, – каже Осипов.

Він також зазначив, що ділянки з різним дорожнім покриттям є аварійно небезпечними, так як мають різний коефіцієнт зчеплення і різну ступінь деформації. Це може привести до втрати водієм контролю над автомобілем.

Подібні знаки діють і в Європі, наприклад, у Латвії. У латвійських Правилах дорожнього руху існує знак 273.10 “Зміна покриття дороги”, який використовується при з’їзді з асфальтобетонного або цементобетонного покриття на ґрунтовку і навпаки.