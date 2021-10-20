Мешканців Києва попередили стосовно підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті.

Про це повідомили на сайті КМДА.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що столиця готується до підвищення тарифів на проїзд у комунальному громадському транспорті. Процедуру підвищення вже розпочато.

“Ми очікуємо пропозиції від комунальних підприємств щодо економічного обґрунтування тарифу. Після цього буде сформована обґрунтована вартість проїзду, і ми подамо пропозицію на обговорення громадськості”, – зазначив Поворозник.

Він окремо зазначив, всі наявні пільги на проїзд для киян збережуть.

Також заступник голови КМДА заявив, що залишити тариф без змін неможливо, бо це призведе до накопичення боргів перевізниками та може паралізувати роботу транспортних підприємств.