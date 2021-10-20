Про це повідомили на сайті КМДА.
Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що столиця готується до підвищення тарифів на проїзд у комунальному громадському транспорті. Процедуру підвищення вже розпочато.
“Ми очікуємо пропозиції від комунальних підприємств щодо економічного обґрунтування тарифу. Після цього буде сформована обґрунтована вартість проїзду, і ми подамо пропозицію на обговорення громадськості”, – зазначив Поворозник.
Він окремо зазначив, всі наявні пільги на проїзд для киян збережуть.
Також заступник голови КМДА заявив, що залишити тариф без змін неможливо, бо це призведе до накопичення боргів перевізниками та може паралізувати роботу транспортних підприємств.
- Нагадаємо, наразі вартість проїзду у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху (автобуси, трамваї, тролейбуси, фунікулери, міські електрички) — 8,00 гривень на одну поїздку. Аналогічний тариф на проїзд в метро. Така вартість зберігається з 2018 року.