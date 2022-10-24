Міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що згідно з оцінками її відомства, на кінець 2022 року рівень безробіття в Україні становитиме 30%.

Про це повідомляє “Укрінформ“.

Так, під час повномасштабної війни одним із викликів для уряду є розв’язання проблем із безробіттям, а саме — працевлаштування людей та повернення їх з-за кордону.

“До кінця року ми очікуємо достатньо високий рівень безробіття — до 30%”, – пояснила Свириденко.

За її словами, уряд спрямовує всі свої зусилля на підтримку малого бізнесу. Тож міністерка зазначила, що питання працевлаштування має бути покрите опікою держави.

Одним із викликів, які стоять перед Україною, є стабілізація макроекономічної ситуації. Наразі інфляція в Україні складає 24,6%, та до кінця року очікується на рівні 30%, падіння економіки теж прогнозується на рівні 30%.

Свириденко наголосила, що зараз збереження нормального функціонування економіки — завдання “не менш важливе, ніж здобуття перемоги”.

Раніше у Нацбанку прогнозували, що до кінця року рівень безробіття скоротиться з пікових значень у ІІ кварталі 2022 року завдяки відновленню економіки та збільшенню попиту на робочу силу. Утім, як і в інших країнах (наприклад, колишньої Югославії), навіть після закінчення активних бойових дій безробіття знижуватиметься повільно та залишатиметься на вищих рівнях, ніж раніше, через довгострокові наслідки війни.

Нагадаємо, у липні керівниця експертно-аналітичного центру grc.ua Руслана Березовська зауважила, що відповідно до підрахунку Міжнародної організації праці, з початком війни в Україні було втрачено майже 4,8 млн робочих місць. На початку 2021 року МОП оцінював кількість безробітних в Україні в 1,5 млн — тобто показник збільшився більше ніж утричі, йшлося у матеріалі focus.

Раніше у Міністерстві економіки України за підсумками перших трьох кварталів 2022 року оцінили падіння ВВП нашої держави у 30%.