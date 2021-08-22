У суботу ввечері, 21 серпня, на Одеському міжнародному кінофестивалі всесвітньовідомий режисер Террі Гілліам під час виголошення промови переплутав Україну з Росією.

Відео мови опублікував місцевий “7 канал”.

Спочатку Гілліам розповів про стару радянську кінострічку “Броненосець Потьомкін”, яка вплинула на його творчість. Також зазначив, що для нього було досить зворушливо побувати на Потьомкінських сходах. Потім він заявив, що був радий побувати в Росії і, особливо в Одесі.

“Я не знаю, що ще сказати, крім як: “Дякую, Росія! Дякую, Одеса!” – сказав він.

Але тут ведуча фестивалю Яніна Соколова поправила режисера: “Україна!.. Вам слід знати, що Україна – не Росія. Вам слід знати: “Слава Україні! Слава нації! Україна … ”

На це натовп відповів: “Героям Слава! Смерть ворогам! … понад усе!”

В цей час Террі Гілліам вдавав, що вслухається в слова натовпу.

У коментарях до відео люди обурилися, що режисер міг би і вивчити, в яку країну їде.

Террі Гілліам – британський режисер американського походження, мультиплікатор, комедійний актор та сценарист.

Найвідоміші стрічки Гілліама – “Монті Пайтон і Священний Грааль” (1975), “Бразилія” (1985), “Король-рибалка” (1991), “12 мавп” (1995), “Страх і ненависть у Лас-Вегасі” (1998), “Країна припливів” (2005), “Нульова теорема” (2013) і “Людина, яка вбила Дон Кіхота” (2018).