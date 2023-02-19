Про це повідомляє News 73rd Berlinale та The Insider.

Голівудський актор прибув у Берлін із Києва, де показав стрічку українському президенту. Це була його шоста поїздка до України.

Перед початком прем’єри актор висловив вдячність кінофестивалю за проведення показу та “повагу до українців, які воюють від імені всіх нас”.

Загалом стрічка — це розповідь Шона Пена про його подорож до України, його відчуття та емоції. Зйомки розпочалися у 2021 році. Проте, вже згодом увага акцентується на подіях 24 лютого 2022 року, коли актор зустрічає повномасштабну війну в Києві, розповідає про зустріч із Зеленським та його захват від спілкування з ним. У фільмі також прослідковується зміна риторики очільника держави, коли йому доводиться закликати населення до боротьби.

Окрім цього, на початку автори зауважують, як Україна у 1991 році стала єдиною країною, котра добровільно позбулася своєї ядерної зброї, натомість отримавши гарантії безпеки, зокрема й від США та РФ, і про те, як росіяни порушили домовленість ще 9 років тому.

Шон Пенн розповідає історію, що добра відома для українців, він порівнює Зеленського з іншими президентами України, зауважує як почалася боротьба за незалежність України вже у сьогоденні, висвітлює події Євромайдану.

Актор також зустрічається з активістами, правозахисниками, політиками, бізнесменами, відвідує різноманітні локації, зокрема лінію фронту, спілкуючись з населенням на прифронтових територіях.

Після показу глядачі аплодували стоячи.

Саме актор є центральним персонажем стрічки, котрий переживає низку емоцій та усвідомлює історичність моменту, вболіває, нервує, шукає підтримки та захоплюється українцями, зауважує Наталка Якимович “УП”.

Його драйвить боротьба українців, він закохується у них та Україну. Не ховає політкоректно пляшки спиртного, постійно курить… Очевидно, що він ще не раз приїде в Україну і буде мандрувати світом з коротким і переконливим резюме, яке виголосив після прем’єри: “If Russia wins, we are f*cked” (Якщо Росія переможе, нам усім п***дець)”, – зазначила вона.

Окремі кадри з прем’єри опублікував голова офісу президента Андрії Єрмак.

Американський актор приїжджав до України у листопаді 2021 року. Він побував на Приазов’ї та поспілкувався з українськими військовими у межах підготовки документального фільму. Після російського широкомасштабного вторгнення він закликав мільярдерів світу придбати для України 12 винищувачів.

Шон Пенн протягом багатьох років долучався до антивоєнних та гуманітарних операцій. У фільмі Discovery Plus 2020 року “Citizen Penn” розповідається про те, які зусилля докладав актор, щоб створити некомерційну організацію Community Organized Relief Effort. Вона також відома як CORE. Зазначимо, що ця організація допомогає українським переселенцям у Польщі.

У листопаді 2022 року актор привіз свою статуетку “Оскара” як символ віри в перемогу нашої країни.