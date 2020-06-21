Влада Кіпру вирішила, що більше не будуть вимагати від іноземних туристів, що прибувають в країну, наявність довідки про відсутність зараження коронавірусом.

Про це повідомляє The Guardian.

До сих пір туристи мали надати довідку, отриману максимум за 72 години до прибуття на Кіпр, що вони не хворі на коронавірус.

Тепер же в міністерстві туризму Кіпру вирішили відмовитися від цієї схеми і обмежитися перевіркою на вірус деякої частини туристів, що прибувають. The Guardian відзначає, що ця перевірка торкнеться 15% з іноземців, які прибувають в країну.

“Єдине, що їм потрібно зробити, щоб прилетіти сюди, – це заповнити електронну форму”, – сказали в міністерстві туризму Кіпру.

Згідно з оцінками, на відпочинок на Кіпр в найближчі тижні щодня прибуватиме по 1,5 тис. іноземців на добу.

Влада Кіпру, яка сильно залежить від туризму, раніше запевняла, що, якщо на їх території іноземний відпочиваючий захворіє вірусом, то вони візьмуть на себе всі витрати, пов’язані з лікуванням.

Європейський Союз з 1 липня почне відкривати кордони для іноземців з країн, які відповідатимуть певним критеріям. Рішення з приводу України наразі ще остаточно не прийнято Європейською комісією. Воно також залежатиме від подальшого розвитку епідемії.