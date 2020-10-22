Через погіршення ситуації з захворюваністю на коронавірус COVID-19, у двох округах Кіпру — Лімасол і Пафос — вводять комендантську годину.

Про це повідомляє Cyprus Mail.

Міністр охорони здоров’я Кіпру Константінос Іоанну заявив, що з 23 жовтня і до 9 листопада в округах Лімасол і Пафос вводиться комендантська година.

“Пересування громадян заборонено з 23:00 до 5:00, за винятком поїздок по невідкладним медичним причинам, в аптеку або лікарню і назад, або в службових цілях при пред’явленні відповідної довідки або доказів”, – сказав Іоанну.

При цьому носіння масок буде обов’язковим на всій території країни – як у приміщеннях, так і на вулиці.