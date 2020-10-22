Про це повідомляє Cyprus Mail.
Міністр охорони здоров’я Кіпру Константінос Іоанну заявив, що з 23 жовтня і до 9 листопада в округах Лімасол і Пафос вводиться комендантська година.
“Пересування громадян заборонено з 23:00 до 5:00, за винятком поїздок по невідкладним медичним причинам, в аптеку або лікарню і назад, або в службових цілях при пред’явленні відповідної довідки або доказів”, – сказав Іоанну.
При цьому носіння масок буде обов’язковим на всій території країни – як у приміщеннях, так і на вулиці.
- Раніше повідомлялося, що уряд Словенії ввів комендантську годину і заборону на пересування між регіонами. По всій країні оголосили епідемію коронавірусу COVID-19.