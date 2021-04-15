У четвер, 15 квітня, весь кабінет міністрів Кіпру прищепився COVID-вакциною AstraZeneca в спробі переконати громадськість в необхідності вакцинації.

Про це повідомляє Reuters.

На Кіпрі вісім міністрів, два заступники міністра і три інших високопоставлені посадові особи отримали щеплення AstraZeneca в центрі вакцинації в столиці Нікосії.

“Ми хочемо переконливо заявити, що важлива вакцинація, а не сама вакцина”, – сказав президент Кіпру Нікос Анастасіадес.

У січні йому зробили щеплення препаратом від Pfizer/BioNTech. Двом іншим членам кабінету міністрів раніше були зроблені щеплення згідно з їхнім віком.

Як і деякі інші країни ЄС, Кіпр призупинив вакцинацію AstraZeneca в середині березня, але відновив її незабаром після того, як Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило, що користь від вакцини набагато переважує ризики.

За словами міністра охорони здоров’я Константіноса Іоанну, при нинішніх темпах вакцинації до кінця червня на Кіпрі буде вакциновано 70% населення, що призведе до отримання колективного імунітету.

На сьогодні на Кіпрі зареєстровано 53 254 випадки COVID-19 і 277 смертей.

Нагадаємо, у березні низка країн заявили про призупинення використання оксфордської вакцини AstraZeneca через надходження інформації щодо можливого утворення тромбів у вакцинованих людей. Це, зокрема, Данія, Швеція, Норвегія, Естонія, Литва, Люксембург, Латвія, Румунія, Німеччина, Франція, Італія. #Букви зібрали всю інформацію про паніку навколо вакцини AstraZeneca.