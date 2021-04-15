Про це повідомляє Reuters.
На Кіпрі вісім міністрів, два заступники міністра і три інших високопоставлені посадові особи отримали щеплення AstraZeneca в центрі вакцинації в столиці Нікосії.
“Ми хочемо переконливо заявити, що важлива вакцинація, а не сама вакцина”, – сказав президент Кіпру Нікос Анастасіадес.
У січні йому зробили щеплення препаратом від Pfizer/BioNTech. Двом іншим членам кабінету міністрів раніше були зроблені щеплення згідно з їхнім віком.
Як і деякі інші країни ЄС, Кіпр призупинив вакцинацію AstraZeneca в середині березня, але відновив її незабаром після того, як Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило, що користь від вакцини набагато переважує ризики.
За словами міністра охорони здоров’я Константіноса Іоанну, при нинішніх темпах вакцинації до кінця червня на Кіпрі буде вакциновано 70% населення, що призведе до отримання колективного імунітету.
На сьогодні на Кіпрі зареєстровано 53 254 випадки COVID-19 і 277 смертей.
Нагадаємо, у березні низка країн заявили про призупинення використання оксфордської вакцини AstraZeneca через надходження інформації щодо можливого утворення тромбів у вакцинованих людей. Це, зокрема, Данія, Швеція, Норвегія, Естонія, Литва, Люксембург, Латвія, Румунія, Німеччина, Франція, Італія. #Букви зібрали всю інформацію про паніку навколо вакцини AstraZeneca.
- 18 березня в регуляційному органі ЄС, Європейському агентстві лікарських препаратів (EMA), підтвердили, що немає доказів спричинення вакциною AstraZeneca проти COVID-19 утворення тромбів і згортання крові. Після цього ряд європейських країн оголосили про відновлення вакцинації цим препаратом.
- Наприкінці березня лідери Європейського Союзу на саміті ухвалили рішення щодо зняття заборони на експорт вакцин після затяжного скандалу з англо-шведським виробником AstraZeneca.
- Фармацевтична компанія AstraZeneca минулого тижня вдвоє скоротила кількість вакцини проти COVID-19, яка була призначена для країн Європейського Союзу.