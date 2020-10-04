У місті Світловодськ, що на Кіровоградщині, рятувальникам довелося допомогли хлопцеві спуститися з дерева, який заліз, аби зняти кота.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Сьогодні о 07:35 до служби порятунку “101” зателефонувала стурбована громадянка із проханням допомогти зняти юнака, який опинився на високому дереві та не може сам спуститись. Як з’ясувалося, хлопець заліз на дерево, щоб зняти кота.

За допомогою драбини хлопець зліз на землю.

“Щодо кота, то з ним все добре, при спробі його зняти з дерева, він вдало перестрибнув на один з балконів поруч розташованого будинку і був такий”, – повідомили у ДСНС.