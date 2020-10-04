Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Сьогодні о 07:35 до служби порятунку “101” зателефонувала стурбована громадянка із проханням допомогти зняти юнака, який опинився на високому дереві та не може сам спуститись. Як з’ясувалося, хлопець заліз на дерево, щоб зняти кота.
За допомогою драбини хлопець зліз на землю.
“Щодо кота, то з ним все добре, при спробі його зняти з дерева, він вдало перестрибнув на один з балконів поруч розташованого будинку і був такий”, – повідомили у ДСНС.
- У Львові на вулиці Богдана Хмельницького рятувальники провели спецоперацію з порятунку домашнього кота, який заліз на дерево і не міг спуститися.