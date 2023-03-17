У Кіровоградській області співробітники Служби безпеки України викрили агентку РФ, яка збирала дані про місця розташування об’єктів військової та критичної інфраструктури на території регіону.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Фігуранткою виявилася мешканка Олександрійського району, яку представники російської спецслужби дистанційно залучили до співпраці проти України.

За вказівкою РФ вона збирала актуальну інформацію про місця розташування об’єктів військової та критичної інфраструктури. Насамперед ворога цікавила інформація щодо підприємств, які виконують державні оборонні замовлення для потреб ЗСУ.

Отримані відомості колаборантка мала передати месенджером через так званих “зв’язкових”, які входять до складу окупаційних угруповань на східному фронті.

Правоохоронці пояснили, що розвідувальна інформація потрібна була російським окупантам для підготовки серії ракетних ударів по українських об’єктах.

Втім, співробітники СБУ своєчасно затримали зрадницю під час здійснення нею фотофіксації одного з місцевих підприємств. У затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для фотографування об’єктів з прив’язкою до місцевості, а також для спілкування з російськими загарбниками.

Відтак, на підставі зібраних доказів фігурантці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зараз вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисниці загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.