У Кіровоградській області контррозвідка Служби безпеки викрила агента ФСБ, який збирав інформацію про місцевий військовий аеродром.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Зловмисником виявився місцевий житель, який потрапив у поле зору російської спецслужби під час його поїздок до РФ ще до початку повномасштабного вторгнення.

За даними СБУ, після 24 лютого 2022 року РФ дистанційно залучила чоловіка до співпраці проти України. За вказівками ворога, він збирав розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону.

Насамперед російський агент намагався виявити військові аеродроми та залізничні маршрути переправлення зброї і боєприпасів українських військ у прифронтові райони. Зокрема, за завданням кураторів він шукав аеродром, де випробовують безпілотні літальні апарати.

Для цього колаборант об’їжджав місцевість та здійснював фото- і відеофіксацію об’єктів. Особливу увагу звертав на рух залізничного транспорту. Отримані відомості він намагався передати до ФСБ через Telegram.

Розвідінформація потрібна була російським загарбникам для підготовки та проведення прицільних ракетних ударів по регіону. Проте правоохоронці своєчасно викрили зловмисника і затримали під час виконання ним розвідувального завдання.

У затриманого співробітники СБУ вилучили телефон, який він використовував для конспіративної комунікації з агресором. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Зараз вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.