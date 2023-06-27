Випадковий перехожий зняв на відео туриста, який видряпував імена на кам’яних стінах 1937-річної будівлі за допомогою зв’язки ключів. Якщо його спіймають, йому може загрожувати штраф 15 тис. євро або до пʼяти років вʼязниці.

Джерело: Daily Mail





На Колізеї у Римі турист видряпав своє імʼя і тепер йому загрожує штраф €15 тис. або до пʼяти років вʼязниці // 3 фото

Турист видряпав імена “Іван + Хейлі 23” на стіні стародавнього римського Колізею за допомогою зв’язки ключів.

Цифра “23” ймовірно означає дату їхнього візиту, 23 червня.

Чоловік усміхнувся в камеру, коли зрозумів, що його знімають.

Відео опублікували в інтернет-сервісі Reddit і воно викликало обурення серед італійців.

На відео чоловік, який знімав, сказав іншому: “Ти серйозно? Це довбаний чоловік”.

Інші користувачі швидко прокоментували, поділившись своїм обуренням і припустивши, що чоловіка звали “Іван”, а “Хейлі” була його дівчиною.

У своїй заяві міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано сказав:

“Я вважаю дуже серйозним, негідним і ознакою великої некультурності те, що турист спотворює одне з найвідоміших місць у світі, таку історичну спадщину, як Колізей, щоб вигравіювати свої імена. Я сподіваюся, що той, хто зробив це, буде ідентифікований і покараний відповідно до наших законів”.

Альфонсіна Руссо, директор Колізею, сказала: “Поліція зараз шукає цього чоловіка і ми побачимо, чи зможемо його знайти”.

Речник воєнізованої поліції у Римі додав: “Ми були поінформовані про цей інцидент і намагаємося встановити особу винуватця, і коли його спіймають, він буде покараний”.