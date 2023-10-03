Про це пише Reuters.

Позов надійшов від маркетингової агенції X Social Media, яка вважає, що нова назва соціальної мережі може викликала плутанину серед споживачів, що вже спричинило втрату прибутку. Вони також заявляють, що працюють з 2016 року і інвестували понад $400 млн на рекламу у Facebook для охоплення потенційних клієнтів.

Журналісти зазначають, що це перше із численних потенційних суперечок щодо торгової марки “X”, адже права на використання цього товарного знаку належать сотням компаніям, зокрема Microsoft і Meta.