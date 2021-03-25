На концертах "Ліги сміху" (виробництво "95 Кварталу") артисти регулярно висміюють вакцинацію та сміються з того, які "побочки" можуть бути після щеплення.

Про це розповідають #Букви.

Так, у телевипуску “Ліги сміху” від 24 березня бізнесмен Гарік Корогодський порівнює вакцину з ін’єкційним наркотиком, і говорить, що “вже тричі вколов” вакцину.

“Я вже тричі вколовся. 100 доларів за грам. Беріть. Без “побочки”. Подивіться на мене. Добре, запропоную Потапу – він ніколи від вакцини не відмовлявся”.

На відео з 05:17

І іншому номері показали “прямий репортаж з лікарні”.

“Альо. Првакцинувалися? І що? Ніс збільшився на 10 см? Ну ви ж знаєте, що, чим більший ніс, тим більший … Ааа, ви жінка!” – говорить персонаж-лікар по телефону.

Далі до “лікаря” підходить інший “вакцинований”, який замість слів видає тваринні звуки.

Потім лікар вітається ще з однією “вакцинованою” пацієнткою: “Добрий день, бабцю!”

“Яка я вам бабця?! Я Тіна Кароль!” – обурюється персонаж.

Після чого “лікар” говорить, що перед вакцинацією попереджали про побічні ефекти.

Програма “Ліга сміху” виходить в ефір на каналі “1+1”.