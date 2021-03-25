Про це розповідають #Букви.
Так, у телевипуску “Ліги сміху” від 24 березня бізнесмен Гарік Корогодський порівнює вакцину з ін’єкційним наркотиком, і говорить, що “вже тричі вколов” вакцину.
“Я вже тричі вколовся. 100 доларів за грам. Беріть. Без “побочки”. Подивіться на мене. Добре, запропоную Потапу – він ніколи від вакцини не відмовлявся”.
На відео з 05:17
І іншому номері показали “прямий репортаж з лікарні”.
“Альо. Првакцинувалися? І що? Ніс збільшився на 10 см? Ну ви ж знаєте, що, чим більший ніс, тим більший … Ааа, ви жінка!” – говорить персонаж-лікар по телефону.
Далі до “лікаря” підходить інший “вакцинований”, який замість слів видає тваринні звуки.
Потім лікар вітається ще з однією “вакцинованою” пацієнткою: “Добрий день, бабцю!”
“Яка я вам бабця?! Я Тіна Кароль!” – обурюється персонаж.
Після чого “лікар” говорить, що перед вакцинацією попереджали про побічні ефекти.
Програма “Ліга сміху” виходить в ефір на каналі “1+1”.
- Раніше повідомлялося, що на російському телеканалі СТС у 2021 році запланована власна версія українського проєкту “Ліга Сміху”. Про запуск “Ліги сміху” на російському телебаченні під час прямого ефіру розповіли редактори Міжнародного союзу КВН Тимофій Куц і Євген Донських.
- У російській версії українського проєкту “Ліга Сміху”, правами на торгову марку якого володіє президент Володимир Зеленський, візьмуть участь команди з окупованих Донецька, Керчі та Сімферополя.