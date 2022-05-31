Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час виступу на Конгресі Європейської народної партії у Роттердамі закликав європейських партнерів разом боротися проти спільного ворога – режиму Путіна. Він наголосив, що в Україні вирішується майбутнє європейського континенту.

Про це повідомляє пресслужба “ЄС“.

За його словами, аби перемогти у війні, необхідно більше важкого озброєння для України: танки, реактивні винищувачі, гелікоптери, ракетні установки великої дальності та артилерійські системи, протиповітряна оборона.

“Більше санкцій на рівні ЄС та у всьому світі! Щодня більше санкцій! Я вітаю вчорашнє політичне рішення Європейської Ради про запровадження шостого пакету санкцій, у тому числі проти торгівлі нафтою. Зроблено крок у правильному напрямку, але треба йти далі шляхом запровадження повного нафтового ембарго”, – наголосив Порошенко.

Політик зауважив, що потужне і правильне рішення було б запровадити санкції проти Патріарха РПЦ Кирила, який є близьким соратником Путіна у військових злочинах і звірствах в Україні.

Окрім цього, він привітав санкції проти військових, відповідальних за масові вбивства, зґвалтування та злочини проти людяності в Україні, зокрема в Бучі.

Порошенко також закликав включити до сьомого пакета санкцій газове ембарго.

Він також застеріг європейців від компромісів з російським лідером Путіним.