Про це повідомляє пресслужба “ЄС“.
За його словами, аби перемогти у війні, необхідно більше важкого озброєння для України: танки, реактивні винищувачі, гелікоптери, ракетні установки великої дальності та артилерійські системи, протиповітряна оборона.
“Більше санкцій на рівні ЄС та у всьому світі! Щодня більше санкцій! Я вітаю вчорашнє політичне рішення Європейської Ради про запровадження шостого пакету санкцій, у тому числі проти торгівлі нафтою. Зроблено крок у правильному напрямку, але треба йти далі шляхом запровадження повного нафтового ембарго”, – наголосив Порошенко.
Політик зауважив, що потужне і правильне рішення було б запровадити санкції проти Патріарха РПЦ Кирила, який є близьким соратником Путіна у військових злочинах і звірствах в Україні.
Окрім цього, він привітав санкції проти військових, відповідальних за масові вбивства, зґвалтування та злочини проти людяності в Україні, зокрема в Бучі.
Порошенко також закликав включити до сьомого пакета санкцій газове ембарго.
Він також застеріг європейців від компромісів з російським лідером Путіним.
“Будь-який компроміс із Кремлем щодо України легалізував би його агресію. По суті, це було б визнанням Вільним Світом того, що кордони держав можна змінити силою, а на вільний вибір незалежної нації можна накласти вето. Це зрадило б десятки тисяч жертв і страждання мільйонів українців”, – зазначив п’ятий президент України.
- Нагадаємо, Петро Порошенко заявив про напрацювання сьомого пакета санкцій ЄС проти РФ та обмежень щодо очільника РПЦ патріарха Кирила.
- У ніч проти 31 травня голова Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що країни-члени Євросоюзу узгодили шостий пакет антиросійських санкцій. Зокрема вони торкнуться постачання нафти з РФ та одного з найбільших російських банків – “Сбербанку”.
- Окрім цього, Європейський Союз відключить російські канали – Rossiya24, TV center International, RTR Planeta. Таке рішення узгодили міністри Євросоюзу в межах шостого пакета санкцій.
- Водночас міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що сила та рішучість Європейського союзу постраждали під час суперечки між членами ЄС щодо нових санкцій. Він також звинуватив Віктора Орбана в “грі у покер” заради власних інтересів.