У Варшаві під час концерту Imagine Dragons на сцену запросили Сашка з села Новогригорівки на Миколаївщині, якого весь світ побачив у кліпі гурту на композицію Crushed. Хлопець розгорнув український прапор з написом UNITED24. Цей прапор з автографами учасників Imagine Dragons розіграють серед усіх, хто зробить благодійний внесок.

Режисер кліпів Imagine Dragons Тай Арнольд зустрів Сашка під час подорожі Україною. Хлопець блукав рідним селом, яке вщент зруйнували російські війська. Тай зафільмував історію Сашка, і вона стала основою музичного відео Crushed. Хлопець з української Новогригорівки прокинувся знаменитим на весь світ — тисячі людей від Австралії до Ісландії висловлювали йому підтримку. А постійний донор фандрейзингової платформи UNITED24, мережа «Аврора», вирішив відбудувати будинок Сашка.



«Сьогодні ми побачили зустріч, про яку точно будемо розповідати онукам. Imagine Dragons, амбасадори UNITED24, один з найвідоміших гуртів світу, обіймають Сашка з маленького села на Миколаївщині, героя свого кліпу, про якого вони дізналися абсолютно випадково і зрештою повністю змінили його життя. Сам Сашко ніколи не був за кордоном. Подорож до Варшави стала першою в його житті. А вихід на сцену стадіону PGE Narodowy до шістдесятитисячної аудиторії, звісно, сильно його схвилював. Хоча насправді хвилювалася вся команда UNITED24. І ми дуже раді, що їхнє знайомство пройшло так тепло і так щиро. Завдяки нашому постійному партнеру, мережі “Аврора”, будинок Сашка швидко відбудовується. Тож ми сподіваємося, що скоро в Imagine Dragons та хлопця з Новогригорівки буде ще один привід для зустрічі», — коментує Ярослава Гресь, координаторка UNITED24.

«У 2023 році все ще триває війна. Люди борються за свою свободу, свої домівки, свою країну. Люди борються за свої міста, свої села. Серед присутніх тут сьогодні є хлопчик, чий дім в Україні був зруйнований. Його село стерли з лиця землі, його будинок перетворився на руїни. Це реальність. Тут присутній наш дорогий друг Тай, який задокументував це. Тепер цей будинок відновлюють. Цеглинка за цеглинкою. Найменше, що ми можемо зробити, — це розповісти історії людей, які воюють, які втратили найцінніше, але не здалися, які продовжують боротися», — сказав зі сцени фронтмен Imagine Dragons Ден Рейнольдс.

«Я вперше побував на такому великому концерті. Коли виходив на сцену, було страшно. Але потім, коли стояв там і тримав прапор, навіть сподобалося. Відчувалася дуже сильна підтримка: було багато синьо-жовтих прапорів, а люди тиснули мені руку, коли я спускався зі сцени», — поділився враженнями Сашко.



Прапор з підписами учасників гурту можна виграти за внесок 24 $ на відбудову України.

Про Imagine Dragons

Лауреати діамантової премії «Греммі», квартет із Лас-Вегаса Imagine Dragons відомий як один із найпопулярніших рок-гуртів у світі. Загалом було продано 66 млн альбомів, 55 млн цифрових пісень і 110 млрд прослуховувань на стримінгових платформах. Це єдиний гурт в історії, який випустив чотири діамантові альбоми: Radioactive, Believer, Demons та Thunder. З моменту заснування в 2009 році вони п’ять разів потрапляли в десятку Billboard Top 200 з альбомами Night Visions (2012), Smoke + Mirrors (2015), Evolve (2017), Origins (2018) і Mercury – Act 1 (2021). З випуском Mercury – Act 2 у 2022 році вони завершили свій перший подвійний альбом, спродюсований легендарним Ріком Рубіном. У 2022 році Президент України Володимир Зеленський запросив Imagine Dragons стати амбасадорами платформи UNITED24.

Про UNITED24

Ініційована Президентом України фандрейзингова платформа та основне вікно збору пожертв на підтримку України. За понад рік роботи фандрейзингової платформи UNITED24 завдяки пожертвам з більш ніж 110 країн зібрано понад 426 000 000 доларів. Серед амбасадорів UNITED24 — співачка та акторка Барбра Стрейзанд, американські актори Марк Гемілл, Лієв Шрайбер і Міша Коллінз, акторки Кетрін Винник та Іванна Сахно, гурт Imagine Dragons, артдиректор Balenciaga Демна, режисер Мішель Азанавічус, астронавт Скотт Келлі, історик Тімоті Снайдер, британський підприємець Річард Бренсон, кантрі-співак Бред Пейслі, британський мандрівник Беар Гріллз, філософ та економіст Френсіс Фукуяма, нобелівські лауреати Пол Нерс, Едвард Мозер та Мей-Бритт Мозер, видатні українські спортсмени Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Олександр Усик і Олександр Зінченко.