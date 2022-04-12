Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Відомо, що протягом 11 квітня 6 одиниць російської техніки передано Збройним силам України. Є загиблі та постраждалі.

Живицький розповів, що уряд виділив 250 мільйонів гривень для відновлення інфраструктури Сумської області. 10 квітня державна влада України виділила 1 мільярд гривень на відбудову звільнених від російських військ територій.

Живицький додав, що відновлюють постачання бензину в населених пунктах, розчищають автомобільні дороги, налаштовують внутрішнє транспортне сполучення, а також роботу підприємств. Зокрема розпочалася посівна кампанія, а також відновлено роботу 70% навчальних закладів.