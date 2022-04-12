Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Відомо, що протягом 11 квітня 6 одиниць російської техніки передано Збройним силам України. Є загиблі та постраждалі.
Живицький розповів, що уряд виділив 250 мільйонів гривень для відновлення інфраструктури Сумської області. 10 квітня державна влада України виділила 1 мільярд гривень на відбудову звільнених від російських військ територій.
Живицький додав, що відновлюють постачання бензину в населених пунктах, розчищають автомобільні дороги, налаштовують внутрішнє транспортне сполучення, а також роботу підприємств. Зокрема розпочалася посівна кампанія, а також відновлено роботу 70% навчальних закладів.
- Раніше російські загарбники в Тростянці, що на Сумщині, заганяли місцевих мешканців у фейкові “зелені коридори” та відбирали мобільні телефони, аби створити “живі” щити.
- Нагадаємо, що на заводі “Сумихімпром” стався витік аміаку. Загрози для жителів міста Суми немає, проте вітер дме в напрямку сіл Новоселиця та Верхня Сироватка, тому ці населені пункти можуть опинитися під загрозою.