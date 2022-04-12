На кордонах Сумщини спостерігається постійна присутність російських військ, однак наразі відсутній ризик масштабного вторгнення. Мешканців просять не покидати територію Сумської області та працювати для підтримки економіки країни.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Відомо, що протягом 11 квітня 6 одиниць російської техніки передано Збройним силам України. Є загиблі та постраждалі.

Живицький розповів, що уряд виділив 250 мільйонів гривень для відновлення інфраструктури Сумської області. 10 квітня державна влада України виділила 1 мільярд гривень на відбудову звільнених від російських військ територій.

Живицький додав, що відновлюють постачання бензину в населених пунктах, розчищають автомобільні дороги, налаштовують внутрішнє транспортне сполучення, а також роботу підприємств. Зокрема розпочалася посівна кампанія, а також відновлено роботу 70% навчальних закладів.