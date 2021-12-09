На східній ділянці вірменсько-азербайджанського кордону сталася стрілянина. У результаті один військовий загинув.

Про це повідомили в міністерствах оборони Азербайджану та Вірменії, покладаючи відповідальність за перестрілку одне на одного.

“Внаслідок чергової провокації, скоєної збройними силами Вірменії вночі 8 грудня на Кельбаджарському напрямку азербайджано-вірменського державного кордону, загинув військовослужбовець Асіф Алієв”, – повідомили у міноборони Азербайджану.

Тим часом у Єревані поклали відповідальність за цей інцидент на військово-політичне керівництво Азербайджану.

“Пізно ввечері 8 грудня підрозділи збройних сил Азербайджану відкрили вогонь з вогнепальної зброї різного калібру у напрямку бойових позицій збройних сил Вірменії, розташованих у східній частині вірмено-азербайджанського кордону. Діями у відповідь вогонь противника було придушено”, – йдеться в повідомленні міноборони Вірменії.

Конфлікт у Нагірному Карабаху

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах триває не перше десятиліття. #Букви розповідали історію конфлікту.

27 вересня 2020 року стало відомо про обстріли в районі Нагірного Карабаху. Сторони звинувачували одна одну в збройних провокаціях.

Зокрема, міністр оборони Вірменії Давид Тоноян заявив, що Азербайджан почав повітряну і ракетну провокацію в напрямку Нагірного Карабаху.

Своєю чергою влада Азербайджану повідомляла, що 27 вересня близько 06:00 озброєні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії вздовж лінії фронту. Повідомлялося про загибель і поранення цивільного населення і військовослужбовців.

Згодом влада Вірменії ввела воєнний стан і оголосила загальну мобілізацію.

Перед тим воєнний стан ввів Нагірний Карабах. Лідер невизнаної республіки Араїк Арутюнян оголосив загальну мобілізацію осіб старше 18 років.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив про часткову мобілізацію в країні 28 вересня.

29 вересня у Міністерстві оборони Вірменії заявили про участь турецьких літаків в атаці на вірменські населені пункти. Туреччина заперечує свою участь у конфлікті.

На кінець дня 27 вересня внаслідок боїв вірменська армія зазнала серйозних втрат – було знищено 22 танки й іншу бронетехніку, 15 зенітно-ракетних комплексів “ОСА”, 18 безпілотних літальних апаратів, 8 артилерійських установок. Втрати вірменської сторони в живій силі склали понад 550 убитих та поранених.

Рада безпеки ООН закликала Вірменію та Азербайджан негайно припинити бойові дії в Нагірному Карабасі та терміново відновити переговори.

У суботу, 3 жовтня, армія Азербайджану перейшла в масштабний наступ.