У Чернівецькій області, на кордоні з Румунією, відкрили вже третій за час незалежності України пункт пропуску "Дяківці".

Про це інформують пресслужба Держприкордонслужби України та Чернівецька обласна військова адміністрація

Відтак новий пункт пропуску працюватиме цілодобово. Для пропускних операцій у “Дяківцях” створили окремий структурний підрозділ прикордонників.

Тут передбачено 6 смуг руху для оформлення автівок та автобусів, а також окрема смуга руху для пішоходів. Перше авто вже перетнуло кордон через новий пункт пропуску.

“Ми відкрили вже третій пункт пропуску за час незалежності України й другий на території нашої області – “Дяківці”. Це стратегічно важливий і для нас, і для всієї України пункт. Він дає нові можливості для нашої економіки, підтримки нашої країни”, – зазначив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

А також додав, що найближчим часом тут проїжджатимуть вантажні автомобілі з зерном, олійною продукцією, яка потрібна Європі та всьому світу.

Нагадаємо, що у листопаді минулого року прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і прем’єр-міністр Румунії Ніколає Чуке домовилися активізувати роботу щодо введення в експлуатацію та відкриття пунктів пропуску на українсько-румунському кордоні.

Під час зустрічі сторони обговорили питання розширення експортних можливостей України. Також узгоджено створення двосторонньої робочої групи з розвитку транспортної інфраструктури на спільному кордоні.

До роботи долучиться Консультативна місія ЄС в Україні. За словами Дениса Шмигаля, це сприятиме залученню фінансування з боку Євросоюзу на наступних етапах. Крім того, 10 листопада прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і прем’єр-міністр Румунії Ніколає Чуке відкрили новий пункт пропуску на українсько-румунському кордоні “Красноїльськ – Вікову де Сус”.