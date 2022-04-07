З початку широкомасштабного вторгнення Росії в України немає можливості експортувати свої товари морем. Український уряд шукає способи розв'язання цієї проблеми та намагається здійснювати експорт наземних шляхом. Один із них - транспортування товарів залізницею, проте через бюрократію тисячі товарних вагонів "застрягли" біля кордону з Польщею.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Наразі відомо, що на головному залізничному прикордонному пункті з Польщею стоять близько 1100 вагонів із зерном. І це лише невелика частина із 24 190 вагонів із різноманітними товарами на експорт (такими як рослинна олія, залізна руда, метали, хімікати, вугілля тощо), які стоять на кордоні, очікуючи його перетину.

Заступник директора комерційного департаменту АТ “Укрзалізниця” Валерій Ткачов повідомив, що поблизу села Ізов, головного залізничного прикордонного переходу між Україною та Польщею, наразі стоїть 10 320 вагонів. Всі вони очікують на перетин кордону, щоб доставити українські товари до польського морського порту Гданськ.

За словами Ткачова, наразі кордон поблизу Ізова щоденно перетинають до 500 вагонів. Він додав, що є ще десяток пунктів пропуску, проте багато із них не працюють.

Зараз “Укрзалізниця” працює над збільшенням пропускної спроможності до 1100 вагонів зерна на добу.

“Ми працюємо над тим, щоб пришвидшити цей процес… Зменшити кількість і тривалість перевірок вагонів, а також кількість документів”, – сказав він.

Одне з найважливіших питань – величезний обсяг товарів, які потрібно експортувати альтернативним маршрутом. Проте наразі для такої кількості товарів не вистачає ні залізничних вагонів, ні персоналу.

Відомо, що Україна є чи не найбільшим експортером зерна у світі. До початку широкомасштабної війни 98% своїх зернових Україна експортувала морем в інші держави. Залізницею ж перевозили лише незначну кількість товарів.

Збої в експорті означають, що держави, куди Україна експортувала свої товари (Китай, Єгипет, Туреччина та Індонезія) повинні шукати альтернативне постачання, щоб не зіштовхнутись із нестачею продовольства.

Тривала блокада морських портів також негативно впливає і на Україну. Експорт зерна – основа української економіки. За офіційними даними, у минулому 2021 році Україна експортувала зерна на загальну суму майже 12,2 млрд доларів.

Нещодавно український уряд прокоментував проблеми з експортом зерна. Зокрема, у міністерстві сільського господарства зауважили, що за місяць експорт зерна суттєво знизився у порівнянні з експортом у березні 2021 року. Також у відомстві наголосили, що така ситуація негативно вплине на людей у багатьох країнах.

“Сотні мільйонів людей у всіх куточках світу не отримають їжу, якщо найближчим часом Росія не зніме блокаду українських портів”. – йдеться у заяві міністерства.

Минулого року українські аграрії зібрали рекордний вражай пшениці. Проте вже цьогоріч він може скоротитись удвічі або й більше, адже російські війська пошкоджують склади з зерном, які розташовані у східних областях України.

У США наголошують, що війна зруйнувала сільськогосподарський сектор країни і знищила українські дороги, залізниці та залізничні станції, які сприяють наземному транспорту.

“Оскільки війна Путіна триває, все більше і більше орних українських земель руйнуються російськими танками, снарядами та наземними мінами, що загрожує значною довгостроковою продовольчою кризою”, – сказав американський посадовець у коментарі Reuters.

Зараз Україна веде перемовини з Румунією, щоб здійснювати експорт товарів через румунський порт Констанца. Проте процес експорту через румунський порт буде доволі складним та дорогим. За даними української аграрної консалтингової компанії АПК-Інформ, вартість перевезення українського зерна в румунський порт Констанца становила 120-150 євро за тонну.

Надії на швидке розблокування портів зникли після того, як РФ завдала ракетних ударів по порту у Миколаєві та по нафтобазі поблизу Одеси. У міністерстві оборони Росії заявили, що їх ракети знищили нафтопереробний завод і три сховища пального поблизу Одеси.

В українському уряді заявили, що занепокоєні проблемами з постачанням продовольства. Водночас у Кабміні запевнили: в Україні достатньо запасів продуктів, їх вистачить на три роки.

Минулого місяця Україна призупинила експорт жита, вівса, проса, гречки, солі, цукру, м’яса та худоби після вторгнення, а також запровадила експортні ліцензії на пшеницю. Однак уряд заявив, що дозволить вільний експорт кукурудзи та соняшникової олії.