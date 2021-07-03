Про це поінформували в пресцентрі Державної прикордонної служби України.
Як зазначили у відомстві, минулої доби суттєвих змін обстановки чи зменшення пропускних операцій на кордоні України з Республікою Білорусь не спостерігалося.
У п’ятницю ввечері, 2 червня, оперативні чергові Житомирського та Чернігівського прикордонних загонів отримали інформацію від чергових суміжних органів охорони кордону Республіки Білорусь, що ці органи з 20:00 2 липня перейшли на посилену охорону кордону.
“Варто наголосити, що таке посилення – це звична практика під час святкування різних визначних дат, а сьогодні в Білорусі відзначають День Республіки”, – сказано в повідомленні.
В ДПСУ уточнили, що минулої доби на в’їзд в Україну з Білорусі було пропущено майже 2000 осіб, а у зворотному напрямку – понад 1700 осіб.
“Сьогодні також спостерігається доволі ритмічний рух через пункти пропуску на цій ділянці. У пропускних операціях жодних ознак, які б свідчили про перекриття кордону, як це повідомляли ЗМІ з посиланням на Олександра Лукашенка, не спостерігається”, – наголосили в ДПСУ.
Як відомо, напередодні невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що начебто “доручив прикордонним військам” повністю закрити кордон з нашою країною через “велику кількість зброї, яка надходить з України”.
Таку заяву він зробив під час урочистих зборів до Дня незалежності Білорусі.
“Величезна кількість зброї надходить з України в Білорусь. Тому я доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною. До нас можуть приїхати тільки лікуватися люди і мирні громадяни. Всіх інших в полон брати не будемо”, – оголосив Лукашенко.
У відповідь на це в Держприкордонслужбі України повідомляли, що не отримували від білоруських органів жодних офіційних повідомлень щодо змін в охороні кордону.
- 19 червня невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна не прийматиме літаки з України.
- У грудні минулого року Олександр Лукашенко стверджував, що спецслужби затримали групу терористів, які начебто везли тонни зброї через територію України.