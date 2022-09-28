Зображення: theguardian.com

Про це повідомляє The Guardian.

“Росіян, яким вдається виїхати з країни, на кордоні з Грузією зустрічають антивоєнні протестувальники з українськими прапорами та плакатами”, – йдеться у повідомленні.

Раніше редакторка новин ITV Емма Берроуз, яка була на кордоні, опублікувала в Twitter зображення з людьми, які тримають в руках банери, на одному з яких написано: “В опитуваннях більшість із вас підтримує війну. А навіщо ж ви втікаєте від неї?”.

На іншому банері, який тримає дівчина, написано: “Диктатори роблять те, що хоче більшість народу. А промиті мізки – результат бездіяльності самих росіян”. У своїй публікації редакторка зазначила, що біля грузинського кордону з Росією протестувальники співають гімн України та “тролять” росіян, які виїжджають зі своєї країни.

 

Варто зазначити, що вчора грузинський опозиційний рух “Дроа” анонсував проведення акції протесту біля російсько-грузинського кордону через збільшення потоку росіян, які втікають з Росії через мобілізацію.

За словами організаторів акції, безпрецедентний потік російських громадян, які в’їжджають до Грузії, збільшує ризики для національної безпеки й економіки, до того ж, країна не готова впоратися з таким потоком російських мігрантів.

Крім того, організатори зазначили, що на тлі підтвердженої співпраці ФСБ Росії та Служби державної безпеки Грузії неможливо встановити, хто перетинає кордон.