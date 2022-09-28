На кордоні з Грузією росіян, яким вдалося втекти від мобілізації з РФ, зустрічають з українськими прапорами та антивоєнними плакатами.

Про це повідомляє The Guardian.

“Росіян, яким вдається виїхати з країни, на кордоні з Грузією зустрічають антивоєнні протестувальники з українськими прапорами та плакатами”, – йдеться у повідомленні.

Раніше редакторка новин ITV Емма Берроуз, яка була на кордоні, опублікувала в Twitter зображення з людьми, які тримають в руках банери, на одному з яких написано: “В опитуваннях більшість із вас підтримує війну. А навіщо ж ви втікаєте від неї?”.

На іншому банері, який тримає дівчина, написано: “Диктатори роблять те, що хоче більшість народу. А промиті мізки – результат бездіяльності самих росіян”. У своїй публікації редакторка зазначила, що біля грузинського кордону з Росією протестувальники співають гімн України та “тролять” росіян, які виїжджають зі своєї країни.

Near the Georgia border crossing into Russia, protesters are playing the Ukrainian national anthem and trolling the Russians who are leaving. ‘In surveys, most of you support the war. So why now are you leaving?’ reads the sign carried by the man draped in the Ukraine flag. pic.twitter.com/909lrQeFxx — Emma Burrows (@EJ_Burrows) September 28, 2022

Варто зазначити, що вчора грузинський опозиційний рух “Дроа” анонсував проведення акції протесту біля російсько-грузинського кордону через збільшення потоку росіян, які втікають з Росії через мобілізацію.

За словами організаторів акції, безпрецедентний потік російських громадян, які в’їжджають до Грузії, збільшує ризики для національної безпеки й економіки, до того ж, країна не готова впоратися з таким потоком російських мігрантів.

Крім того, організатори зазначили, що на тлі підтвердженої співпраці ФСБ Росії та Служби державної безпеки Грузії неможливо встановити, хто перетинає кордон.