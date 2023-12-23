На кордоні з РБ в будь-який момент ситуація може змінитися і українські воїни повинні бути готовими дати гідну відсіч загарбнику», — говорить Наєв

Він стверджує, що зараз на білоруському кордоні все спокійно, однак каже, що це не привід для військових розслаблятися.

«Смуга перешкод, штурм приміщень та опорних пунктів, надання первинної домедичної допомоги та евакуація поранених – таким є типовий комплекс заходів бойової підготовки у підрозділах, що несуть службу у Північній операційній зоні», – розповідає командувач Обʼєднаних сил ЗС.