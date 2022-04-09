Про це він сповістив інтерв’ю виданню DW.
За його словами, поблизу кордону з Україною у Сумській області все ще спостерігається велике скупчення російських військ, тому бійці регіону готуються до повторного “прийому” – укріплюються блокпости та опорні пункти.
“Ми розуміємо, що на найближчі роки, навіть якщо ми швидко виграємо війну, якщо не буде політичної та ідеологічної зміни в Росії, то залишатися у стані спокою ми не можемо. “, – заявив Дмитро Живицький.
Щоб попередити подальші зіткнення або ускладнити напад російським військовим Живицький пропонує “будувати таку собі лінію Маннергейма і укріплювати кордон”.
“Я залишаюсь прихильником того, що має бути фізична стіна, яка буде непрохідною. Тобто такий набір технічних споруд, аби було неможливо сюди зайти. Також має бути серйозна система протиповітряної оборони. Бо те, що наші міста бомбардуються і обстрілюються з повітря, це серйозна проблема. Ми не можемо бути впевненими, що це не повториться знову”, – констатував голова Сумської ОВА.
- Нагадаємо, Кремль провів реорганізацію командування військ, які беруть участь у збройній агресії проти України після низки провалів. Нині армією керує генерал Олександр Дворніков, який має досвід бойових дій у Сирії.
- Солдати російської армії наразі намагаються створити сухопутний коридор між Кримом та Донбасом для “стягнення” своїх військ. Втім, українські воїни ЗСУ зривають ці спроби.