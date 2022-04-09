Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький заявив, що загроза повторних наступальних операцій з боку військ РФ на область залишається досить серйозною і що надалі між Україною та РФ потрібно побудувати велику стіну.

Про це він сповістив інтерв’ю виданню DW.

За його словами, поблизу кордону з Україною у Сумській області все ще спостерігається велике скупчення російських військ, тому бійці регіону готуються до повторного “прийому” – укріплюються блокпости та опорні пункти.

“Ми розуміємо, що на найближчі роки, навіть якщо ми швидко виграємо війну, якщо не буде політичної та ідеологічної зміни в Росії, то залишатися у стані спокою ми не можемо. “, – заявив Дмитро Живицький.

Щоб попередити подальші зіткнення або ускладнити напад російським військовим Живицький пропонує “будувати таку собі лінію Маннергейма і укріплювати кордон”.