На кордоні з РФ скоїли напад на українських прикордонників

​​На українсько-російському кордоні у Сумській області скоїли напад на прикордонний наряд.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ та Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що напад на українських прикордонників стався в ніч на 18 липня. Його здійснили троє невідомих осіб. Зловмисники завдали тілесних ушкоджень двом прикордонникам. Крім того, правопорушникам вдалося заволодіти табельною зброєю.

“Своєчасними спільними діями з Національною поліцією, зброю повернуто, здійснюється розшук осіб, причетних до даного злочину. Проводяться невідкладні слідчі дії в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за статтями 262 та 345 КК України (“Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів…”, “Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу”)”, – інформують в МВС.

Окремі санкції даних статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років

Водночас в ДПСУ заявили, що активно протидіють протиправній діяльності на державному кордоні, через що прикордонні наряди постійно зазнають агресивних дій з боку протиправних елементів



Наразі охорона державного кордону здійснюється посилено. На місце події вирушив очільник Держприкордонслужби.

Раніше двоє мандрівників з Німеччини незаконно перетнули польсько-український кордон, бо не знали, що виїхали за межі Європейського Союзу.