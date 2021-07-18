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На кордоні з РФ скоїли напад на українських прикордонників

​​На українсько-російському кордоні у Сумській області скоїли напад на прикордонний наряд.

Неділя, 18 липня 2021, 13:51

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ та Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що напад на українських прикордонників стався в ніч на 18 липня. Його здійснили троє невідомих осіб. Зловмисники завдали тілесних ушкоджень двом прикордонникам. Крім того, правопорушникам вдалося заволодіти табельною зброєю.

“Своєчасними спільними діями з Національною поліцією, зброю повернуто, здійснюється розшук осіб, причетних до даного злочину. Проводяться невідкладні слідчі дії в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за статтями 262 та 345 КК України (“Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів…”, “Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу”)”, – інформують в МВС.

Окремі санкції даних статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років

Водночас в ДПСУ заявили, що активно протидіють протиправній діяльності на державному кордоні, через що прикордонні наряди постійно зазнають агресивних дій з боку протиправних елементів

Наразі охорона державного кордону здійснюється посилено. На місце події вирушив очільник Держприкордонслужби.

Теги: прикордонники, кордон з РФ, напад

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