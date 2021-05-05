На кордоні з Румунією в 2021 році відкриють новий пункт пропуску "Дяківці". Його будівництво хочуть завершити до 24 серпня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Чернівецької ОДА.

За словами голови ОДА Сергія Осачука, об’єкт вже передали на баланс Державної митної служби. Цього року в рамках “Великого будівництва” планується відкриття шкіл, доріг, дитячих садків та пункту “Дяківці”.

“Ми маємо майже 300 кілометрів спільного державного кордону України та Румунії на території Чернівецької області, але сьогодні працює лише один-єдиний міжнародний пункт перетину кордону. Така ситуація є неприпустимою, і ми докладаємо максимум зусиль, щоб КПП “Дяківці”, “Красноїльськ”, “Шепіт”, “Руська” також були відкриті. Тоді набагато більше буковинців і українців зможуть взаємодіяти із нашими партнерами з Європейського Союзу – сусідньою Румунією, а також Болгарією та Грецією. Це напрямки, якими люди активно користуються для відпочинку та бізнесу”, – сказав Осачук.

Фото: Чернівецька ОДА

Якщо “Дяківці” мають завершити вже 2021-го, то інші контрольно-пропускні пункти добудовуватимуть у наступні два роки, запевнив голова ОДА. Отже, сподіваються пожвавити ділову, культурну, політичну активність у регіоні.

Він також нагадав про міст-довгобуд у Маршинцях.

“Ці два об’єкти – маршинецький міст та контрольно-пропускний пункт “Дяківці” – скоротять шлях усім туристам, які подорожуватимуть у балканському напрямку. Адже тепер їм не обов’язково буде перетинати кордон у “Порубному”, – підсумував Сергій Осачук.

Як відомо, контрольно-пропускний пункт у Дяківцях готовий на 80%, однак із 2016 року роботи тут не проводили.