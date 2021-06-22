З 23 червня цього року відновлюється робота пункту пропуску "Дзвінкове – Лонья" на кордоні з Угорщиною на Закарпатті.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

“За повідомленням Головного управління поліції Угорщини, зважаючи на покращення епідеміологічної ситуації, починаючи з 23 червня цього року, відновлюється робота пункту пропуску “Дзвінкове – Лонья”. Просимо врахувати вищезазначену інформацію під час планування закордонних подорожей, та перед поїздкою ознайомитися з правилами та обмеженнями, які діють на території Угорщини”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що міжнародний автомобільний (крім автобусів) пункт пропуск “Дзвінкове – Лонья” розташований на українсько-угорському кордоні у Берегівському районі Закарпатської області на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону. Він функціонуватиме щодня з 08:00 до 19:00 (за київським часом).