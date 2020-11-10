Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

“Учора у Закарпатській області після отримання вогнепального поранення помер прикордонник відділу прикордонної служби “Соломоново Чопського загону”, – йдеться у повідомленні.

Про те, що сталося, повідомив військовослужбовець, який ніс службу з охорони українсько-угорського кордону у складі прикордонного наряду.

Він почув постріл та згодом виявив свого колегу (який ніс службу зі штатною зброєю) з вогнепальним пораненням.

Обставини події встановлюються. У Чопський прикордонний загін військовий прибув на початку листопада після завершення курсу навчання. Загиблому було 23 роки.