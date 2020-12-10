На кордоні з Угорщиною затримали дипломата, який намагався вивезти з України партію контрабандних цигарок.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Відповідно до повідомлення, за інформацією оперативних співробітників Мукачівського загону в пункті пропуску “Лужанка”, що на українсько-угорському кордоні, прикордонники провели поглиблену перевірку мікроавтобуса “SEAT”.

“Автомобілем з України їхав громадянин Угорщини. Іноземець пред’явив прикордонникам дипломатичний паспорт, який не є акредитованим в Україні”, – повідомляють у Держприкордонслужбі.

Фото: ДПСУ

За результатами проведеного огляду автомобіля спільна група з прикордонного наряду, оперативних співробітників Держприкордонслужби, представників ДМС, із залученням представників консульства Угорщини, в багажному відділенні авто виявила цигарки без акцизних марок з позначкою “FOR DUTY FREE ONLY”.

Наразі триває підрахунок виявленого товару, після чого буде встановлено його кількість та вартість.