Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
Відповідно до повідомлення, за інформацією оперативних співробітників Мукачівського загону в пункті пропуску “Лужанка”, що на українсько-угорському кордоні, прикордонники провели поглиблену перевірку мікроавтобуса “SEAT”.
“Автомобілем з України їхав громадянин Угорщини. Іноземець пред’явив прикордонникам дипломатичний паспорт, який не є акредитованим в Україні”, – повідомляють у Держприкордонслужбі.
Фото: ДПСУ
За результатами проведеного огляду автомобіля спільна група з прикордонного наряду, оперативних співробітників Держприкордонслужби, представників ДМС, із залученням представників консульства Угорщини, в багажному відділенні авто виявила цигарки без акцизних марок з позначкою “FOR DUTY FREE ONLY”.
Наразі триває підрахунок виявленого товару, після чого буде встановлено його кількість та вартість.
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