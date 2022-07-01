Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Загроза вторгнення білоруських військ на територію України все ще зберігається. Проте наразі прямий військовий наступ з Білорусі малоймовірний.

“Сьогодні прямої загрози з боку Білорусі немає, тому що не створено угруповання військ, не розгорнута система управління цим угрупованням. Це основний елемент того, що йде безпосередня підготовка до бойових дій”, – повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Натомість перебування біля кордону семи батальйонів збройних сил Білорусі змушує українське командування залучати додаткові сили стримування та посилювати розвідку.

За словами Вадима Скібіцького такі дії відвертають увагу, ресурси та засоби від східного фронту України. Окрім того, постійне переміщення військ спрямоване на те, щоб тримати українських військових у напрузі.

Також він наголосив на тому, що зараз відпрацьовуються окремі елементи, тактичні епізоди можливих наступальних дій саме з території Білорусі.

Нагадаємо, що раніше розвідники повідомляли про те, що білоруська армія не здатна на самостійний наступ без участі Росії. Оскільки, білоруси мають лише сім батальйонів, які на ротаційній основі розміщуються біля кордонів України. Втім, час необхідний для розгортання ударних сил складає 3-4 тижні.