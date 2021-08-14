Після акції "Зупинимо капітуляцію", яка відбулася під Офісом президента в суботу, 14 серпня, на кореспондента видання #Букви Олександра Кужельного було скоєно напад.

Про це повідомляють #Букви.

Сьогоднішня акція, учасники якої виступили з вимогою, аби чинна влада “публічно відмовилася від домовленостей, які зраджують національні інтереси нашої держави”, не була мирною. Активісти принесли з собою шини й димові шашки. Поліціянти запропонували протестувальникам пройти поверхневий огляд особистих речей, однак ті відмовилися й почали жбурляти шинами у силовиків. Розпочалися сутички. За інформацією поліції Києва, під час акції постраждали 7 поліціянтів, військовослужбовець Нацгвардії та кілька громадян.

Організатором події в соцмережі виступила сторінка “Патріоти України”, яка напередодні опублікувала заяву ветеранських рухів України проти репресій щодо українських націоналістів, ветеранів та патріотів. Серед підписантів заяви — “Національний корпус”, ВО “Свобода”, “Консервативний рух Традиція і Порядок”, “Державницька ініціатива Яроша”, “Конгрес Українських Націоналістів”, “Добровольчий Рух ОУН”, “Націоналістичний рух Карпатська Січ”, “Автомайдан” та багато інших.

Під час акції, за словами Олександра Кужельного, невідомий у балаклаві підійшов до нього, спитав, що він тут робить, та в імперативній формі переконував піти.

Після цього інциденту кореспондент вирішив поводитися обережніше і швидко залишити місце після того, як акція завершиться. Однак після завершення акції його наздогнала група осіб, що в агресивній формі вимагала видалення фотографій, зроблених кореспондентом #Букв, та застосувала проти нього силу.

“Я не встиг пройти і метрів сто, мене покликали. Я повернувся, якийсь хлопець наздогнав мене. Він спитав, що я фотографував, щоб я видалив ці фотографії. Тоді підійшли інші хлопці, вони оточили мене. Я намагався відійти, вони за мною. Вимагали, аби я дістав телефон і видалив фотографії. Я сказав, що я журналіст, прийшов, аби вести зйомку. Спитали, з якого видання, я показав “корочку”. Але вони не відчепилися, почали казати, що я “лівак”. Я запропонував їм підійти до Андрія Білецького (лідер “Нацкорпусу”, який був серед організаторів акції — ред.), він підтвердить, що я журналіст. Вони не були згодні нікуди йти. Один почав мене бити по нозі, інший кудись в голову, і я впав”, — розповів Олександр Кужельний.

Внаслідок нападу фотокореспондент #Букв зазнав тілесних ушкоджених — численні синці, подряпини, садна.

Олександр Кужельний також зазначив, що один з нападників перед тим, як застосувати проти нього силу, згадував про напад, який стався 21 липня під судом, де відбувалося засідання у справі анархіста Олексія Боленкова, та нападника — російського неонациста Михайла Шаланкевича на прізвисько “Ганс”.

“Коли це все починалося, підтягувалися ще хлопці, і один з них вигукнув: “А, це той, котрому Ганс дав п****!”. На фото видно, що ця ж людина б’є мене ногою по голові”, — розповів Олександр Кужельний.

Напад, за його словами, завершився після того, як до місця почали підходити інші журналісти, що були присутні на акції.

Фотокореспондент написав заяву в поліцію про вчинення злочину, на місце було викликано “швидку” для фіксації отримання тілесних ушкоджень. Свій стан Олександр Кужельний оцінює як задовільний.

Після нападу до Олександра Кужельного підійшов Андрій Білецький. Він засудив напад та пообіцяв допомогти ідентифікувати причетних до нього.