На кошти, зібрані через платформу UNITED24, придбали рятувальний гелікоптер МІ-2АМ-1 за 23,4 млн гривень.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Гелікоптер придбали з метою евакуації важкопоранених з поля бою. Набирає швидкість до 200 км/год і долає відстані до 600 км. Це надзвичайно важливо, коли на рахунку кожна хвилина, наголосив Федоров.

Він здатен транспортувати двох поранених і трьох лікарів або вантажі вагою до 1200 кг.

Міністр подякував усім, хто продовжує “донатити”, і пояснив, що кожен внесок “рятує життя наших захисників та захисниць”.

Довідка. UNITED24 – глобальна ініціатива з підтримки України, запущена 5 травня 2022 року українською владою під час російсько-української війни. Завдання фандрейзингової платформи – стати головним “вікном” для збору пожертв на підтримку України. Кошти надходять на рахунки Національного банку України та спрямовуються профільними міністерствами – Міністерством оборони, Міністерством охорони здоров’я та Міністерством інфраструктури – на найголовніші потреби за трьома напрямами: оборона та розмінування, гуманітарна та медична допомога й відбудова України.