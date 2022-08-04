Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Гелікоптер придбали з метою евакуації важкопоранених з поля бою. Набирає швидкість до 200 км/год і долає відстані до 600 км. Це надзвичайно важливо, коли на рахунку кожна хвилина, наголосив Федоров.
Він здатен транспортувати двох поранених і трьох лікарів або вантажі вагою до 1200 кг.
Міністр подякував усім, хто продовжує “донатити”, і пояснив, що кожен внесок “рятує життя наших захисників та захисниць”.
Довідка. UNITED24 – глобальна ініціатива з підтримки України, запущена 5 травня 2022 року українською владою під час російсько-української війни. Завдання фандрейзингової платформи – стати головним “вікном” для збору пожертв на підтримку України. Кошти надходять на рахунки Національного банку України та спрямовуються профільними міністерствами – Міністерством оборони, Міністерством охорони здоров’я та Міністерством інфраструктури – на найголовніші потреби за трьома напрямами: оборона та розмінування, гуманітарна та медична допомога й відбудова України.
- Нагадаємо, польська організація “Озброїмо Україну” розпочала збір коштів на евакуаційні гвинтокрили Mi2AM1 для транспортування поранених.
- Норвегія підтримала ініціативу європейських країн, котрі вже зібрали кошти, щоб придбати військову техніку для Збройних Сил України. Бенгт Ерік Уолдоу запустив національну кампанію з метою збору коштів на Bayraktar TB2. Ціль — зібрати $5,5 млн на БПЛА.
- Вже 19 липня у Канаді вирішили розпочати збір коштів для придбання турецького Bayraktar для української армії.
- Український гурт “Океан Ельзи” презентував новий кліп на пісню “Квіти мінних зон”, яка була написана ще кілька років тому. Водночас відео відзняли нещодавно, і до нього увійшли документальні кадри з Донецької та Луганської областей. За словами автора, разом — це важливий проєкт допомоги, основа для збору коштів на пікапи для українських воїнів.