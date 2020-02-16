Поліція Коста-Ріки виявила найбільшу в історії країни партію наркотиків - в транспортній тарі на судні було понад п'ять тонн кокаїну.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

За словами міністра внутрішніх справ Майкла Сото Рохаа, наркотики були заховані в партії квітів, які прямували до Нідерланди. Правоохоронці виявили 202 валізи, в яких знаходилося в цілому 5048 упаковок кокаїну вагою близько 1 кг кожен.

Підозрюваного заарештували – це 46-річний костаріканець.

Центральна Америка є одним з основних маршрутів для перевезення наркотиків з Південної Америки до США та Європи.