Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
За словами міністра внутрішніх справ Майкла Сото Рохаа, наркотики були заховані в партії квітів, які прямували до Нідерланди. Правоохоронці виявили 202 валізи, в яких знаходилося в цілому 5048 упаковок кокаїну вагою близько 1 кг кожен.
Підозрюваного заарештували – це 46-річний костаріканець.
Центральна Америка є одним з основних маршрутів для перевезення наркотиків з Південної Америки до США та Європи.
- У листопаді більше 750 кг кокаїну – велика частина якого має чистоту 83% – вимило в пластикових упаковках уздовж атлантичного узбережжя Франції.