На Коста-Ріці провели перше одностатеве весілля. Таким чином, країна стала першою в Центральній Америці, де дозволили гей-шлюби.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Свої відносини узаконила лесбійська пара. Церемонію провели відразу після півночі – після вступу закону в силу – і показали по національному телебаченню.

Президент Карлос Альварадо сказав, що зміна закону означає, що Коста-Ріка тепер визнала права, які лесбійки і геї завжди заслуговували.

З ініціативи Коста-Ріки Міжамериканський суд з прав людини у 2018 році рекомендував легалізувати одностатеві шлюби, закликавши 11 латиноамериканських держав, в яких такі шлюби ще не узаконені, “визнати і гарантувати всі права, що стосуються сімейних відносин між людьми однієї і тієї ж статі”.