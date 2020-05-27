Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Свої відносини узаконила лесбійська пара. Церемонію провели відразу після півночі – після вступу закону в силу – і показали по національному телебаченню.
Президент Карлос Альварадо сказав, що зміна закону означає, що Коста-Ріка тепер визнала права, які лесбійки і геї завжди заслуговували.
З ініціативи Коста-Ріки Міжамериканський суд з прав людини у 2018 році рекомендував легалізувати одностатеві шлюби, закликавши 11 латиноамериканських держав, в яких такі шлюби ще не узаконені, “визнати і гарантувати всі права, що стосуються сімейних відносин між людьми однієї і тієї ж статі”.
- У ніч на 23 жовтня в Північній Ірландії набули чинності зміни до законодавства, що декриміналізують аборти й одностатеві шлюби.