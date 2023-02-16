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На кожні майже 100 метрів просування Росія втрачає 2000 військових – The Times

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає близько 2000 солдатів на кожні трохи більш ніж 90 метрів, здобутих під час спроб просування піхоти на сході України.

Четвер, 16 лютого 2023, 22:43
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Про це повідомляє The Times.

Дані надійшли після того, як міністри оборони країн НАТО протягом дня у межах зустрічі “Рамштайн” обіцяли підготувати Україну до наступу Росії, особливо до її повітряної загрози, на тлі повідомлень про те, що Кремль скупчує винищувачі, бомбардувальники та ударні вертольоти на своїх західних кордонах.

Міністр оборони США Ллойд Остін також зауважив, що РФ продовжує кидати в бій велику кількість додаткових сил. Водночас відзначив, що більшість тих солдатів погано навчені й погано оснащені.

Зокрема через це ми бачимо багато жертв серед росіян”, – додав глава Пентагону.

Своєю чергою, Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) заявив, що Росія втратила близько половини своїх найкращих бойових танків майже з того часу, як Володимир Путін почав своє вторгнення майже рік тому.

Окрім цього, офіційні особи США підтвердили, що союзники поспішають надати Україні сучасні системи ППО до того, як РФ готується здійснити масштабний повітряний напад.

Один з американських посадовців зауважив, що російські сухопутні сили сильно порідшали та деморалізовані. Проте попередив, що це є ознакою того, що вони спробують “перейти до повітряних боїв”.

Також варто зазначити, що Велика Британія заявила, що Росія розгорнула майже всю свою армію в Україні, збільшуючи тиск уздовж лінії фронту на сході країни, але не досягаючи прориву.

Зауважимо, в Україні триває 358-ма доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу, станом на 16 лютого, українські захисники ліквідували вже понад 140 тисяч російських окупантів.

Окрім цього, стало відомо, що нині російська армія стала втрачати найбільше особового складу від початку широкомасштабного вторгнення. Пріоритетом ЗС РФ залишається вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Теги: втрати ворога, втрати росіян, дані розвідки, Рамштайн, розвідка НАТО, російсько-українська війна

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