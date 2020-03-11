Про це представник омбудсмена на Донбасі Павло Ліснянський повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

“Тільки що мені повідомили, що о 16.05 на КПВВ Майорськ померла жінка 1953 р.н., громадянка України“, – написав він.

Одночасно уточнюється, що жінці стало зле, коли вона переходила КПВВ .

“Вона знепритомніла, медики з бригади швидкої допомоги намагалися їй допомогти і проводили реанімаційні дії, але врятувати жінку не вдалося“, – пише представник омбудсмена.