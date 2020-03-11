Про це представник омбудсмена на Донбасі Павло Ліснянський повідомляє на своїй сторінці у  Facebook.

Тільки що мені повідомили, що о 16.05 на КПВВ Майорськ померла жінка 1953 р.н., громадянка України, написав він.

Одночасно  уточнюється, що жінці стало  зле, коли вона переходила КПВВ .

Вона знепритомніла, медики з бригади швидкої допомоги намагалися їй допомогти і проводили реанімаційні дії, але врятувати жінку не вдалося, пише представник омбудсмена.