Про це представник омбудсмена на Донбасі Павло Ліснянський повідомляє на своїй сторінці у Facebook.
“Тільки що мені повідомили, що о 16.05 на КПВВ Майорськ померла жінка 1953 р.н., громадянка України“, – написав він.
Одночасно уточнюється, що жінці стало зле, коли вона переходила КПВВ .
“Вона знепритомніла, медики з бригади швидкої допомоги намагалися їй допомогти і проводили реанімаційні дії, але врятувати жінку не вдалося“, – пише представник омбудсмена.
- За 10 днів березня в зоні проведення операції Об’єднаних сил загинули десятеро українських військовослужбовців. З них деякі загинули безпосередньо на полі бою, а деякі – внаслідок отримання важких поранень.