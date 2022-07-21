Триває сто сорок восьма доба протистояння українського народу повномасштабному російському воєнному вторгненню. На Краматорському напрямку загарбники завдали авіаційних ударів у районах Серебрянки та Спірного. Також артилерійські обстріли було зафіксовано поблизу Сіверська, Григорівки та Івано-Дар’ївки.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках без особливих змін. Протягом липня поточного року, на території республіки Білорусь, триває кампанія з агітації громадян цієї країни до підписання контрактів з російськими приватними військовими компаніями. У зазначених заходах активну участь беруть військові комісаріати Збройних сил республіки Білорусь.

На Сіверському напрямку ворог продовжує обстріли позицій українських військ у Сумській області та ведення повітряної розвідки БпЛА.

На Харківському напрямку ворог завдав авіаційних ударів поблизу Верхнього Салтова та Ртищівки. Здійснив артилерійські обстріли у районах Харкова, Питомника, Руської Лозової, Рубіжного, Черкаських Тишків, Прудянки, Чугуєва, Удів, Коробочкиного, Залимана та Малинівки.

Штурмовими діями ворог безрезультатно намагався просунутися у напрямку Великі Проходи – Питомник. Також ворог провів повітряну розвідку безпілотним літальним апаратом біля Слатиного, Рубіжного, Замулівки та Дементіївки.

На Слов’янському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли у районах населених пунктів Долина, Богородичне, Гусарівка, Велика Комишуваха, Норцівка, Вірнопілля. Провів повітряну розвідку неподалік Дмитрівки та Вірнопілля.

Натомість українські воїни відбили штурмові дії окупантів у напрямку Лисичанський НПЗ – Івано-Дар’ївка. Ворог зазнав втрат та відійшов.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Вершина, Білогорівка, Костянтинівка та Берестове. Артилерійські обстріли фіксувалися неподалік Берестового, Веселого, Виїмки, Вершини, Новолуганського, Бахмута, Зайцевого, Соледара, Роздолівки та Курдюмівки.

Штурм окупантів на напрямках Клинове – Вершина, Миронівка – Вуглегірська ТЕС знову провалилися.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках з метою сковування дій українських військ ворог завдав авіаударів біля Красногорівки, Кам’янки, Солодкого та Новоандріївки. Здійснив артилерійські обстріли у районах населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Піски, Золота Нива, Микільське, Залізничне, Степногірськ, Новоселівка Друга, Вугледар, Гуляйпільське, Новопіль, Білогір’я. Для корегування вогню артилерії загарбники залучили безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня поблизу Щербаків, Малої Токмачки та Білогір’я.

На Південнобузькому напрямку зафіксовано артилерійські обстріли у районах населених пунктів Ольгине, Потьомкине, Князівка, Широке, Тернівка, Луч, Котляреве, Первомайське, Нова Зоря, Добре та Біла Криниця. Окупанти безрезультатно намагалися провести контратаку у напрямку Сухий Ставок – Андріївка.

В Чорноморській та Азовській морських зонах корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря. Поза пунктами базування перебувають два носії крилатих ракет.